Russlands Angriffskrieg Zwei Jahre Ukraine-Krieg: Dutzende Länder fordern Putins Rückzug

Am Samstag appellierte Baerbock in einem Gastbeitrag für „Bild“ noch einmal an Putin, den Krieg zu beenden. „Lassen Sie die ukrainischen Kinder frei. Ziehen Sie Ihre Truppen zurück. Beenden Sie diesen Krieg. Dann wäre morgen Frieden. Und die ganze Welt könnte endlich wieder aufatmen“, sagte sie. Sie warf Putin zugleich Eroberungslust und fehlende Friedensbereitschaft vor. „So erschütternd es ist: Putin will keine Verhandlungen. Er will keinen Frieden – er will „Eroberungen“. Das sagt er selbst.“