Russlands (drohende) Invasion Sanktionen, Panzer, Warnungen: So ist die Lage in der Ukraine-Krise

USA: US-Präsident Joe Biden setzte in der Nacht zu Dienstag erste Sanktionen in Kraft und kündigte weitere Maßnahmen in Abstimmung mit den Verbündeten an. Biden unterzeichnete ein Dekret, das Geschäfte in oder mit den beiden Separatisten-Regionen verbietet. Zudem bereitet die US-Regierung Insidern zufolge Maßnahmen vor, die auf den Bankensektor zielen. Vorgesehen sei, US-Finanzinstituten die Abwicklung von Transaktionen für große russische Banken zu verbieten. Nach eigenen Angaben werden noch am Dienstag weitere möglicherweise schwere Sanktionen gegen Russland angekündigt, teilte das US-Präsidialamt am Mittag mitteleuropäischer Zeit mit.



Großbritannien: Wie Premierminister Boris Johnson am Dienstag im Unterhaus in London verkündete, werden fünf russische Banken sowie drei wohlhabende russische Staatsbürger von Großbritannien mit gezielten Sanktionen belegt. Deren Vermögen in Großbritannien werde eingefroren und Reisen nach Großbritannien unterbunden. Das sei nur die erste Tranche an Sanktionen, betonte Johnson. Der Premier warnte: „Wir müssen uns auf die nächsten Schritte von Putins Plan einstellen.“ Trotzdem werde man gemeinsam mit den Verbündeten bis zum letzten Moment an einer diplomatischen Lösung arbeiten. Wie das britische Außenministerium mitteilte, wurde Russlands Botschafter in London am Dienstag zu Gesprächen einbestellt. Eine Ausweisung russischer Diplomaten steht aber Medienberichten zufolge bislang nicht zur Debatte.



Lesen Sie auch unsere große Analyse: Der Westen droht Russland mit Sanktionen ungekannten Ausmaßes. Doch je wirkungsvoller die Strafmaßnahmen, desto stärker träfen sie die eigene Wirtschaft.