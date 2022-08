Russlands Engagement in Afrika „In Afrika ist Putin ein furchtloser Führer“

„Der Kreml wünscht sich das, aber ihm fehlen die Ressourcen und das Konzept“, sagt Sergej Eledinov. Der Berater und Afrikanist lebt seit 15 Jahren im Senegal und beobachtet die wirtschaftlichen Aktivitäten seiner Landsleute mit Skepsis. Die meisten Vorhaben der russischen Seite seien nur Ankündigungen und Absichtserklärungen, findet er. Russische Unternehmen, die in Afrika Geld verdienen, seien in den letzten Jahren nicht mehr geworden, sondern weniger. Immer mehr Experten wären abgereist, die wenigen Business-Verbindungen würden gekappt, die Investitionen gingen zurück. Es sei wie in diesem sowjetischen Trickfilm, sagt Eledinov und zitiert eine in Russland bekannte Kinderfigur: Es fehle nicht nur an Geld, sondern einfach an Hirn.