Russlands Invasion Die Lage in der Ukraine-Krise: Ukraine plant den Ausnahmezustand

Neu aufgenommene Satellitenbilder zeigten am frühen Mittwochmorgen weitere militärische Aktivitäten Russlands in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Das in den USA ansässigen Unternehmens Maxar Technologies meldet die Stationierung von mehr als 100 Militärfahrzeugen und Dutzenden von Truppenzelten im südlichen Belarus im Grenzgebiet zur Ukraine. Auch ein neues Feldlazarett sei bei einer Militärgarnison im Westen Russlands errichtet worden.



Das russische Präsidialamt hatte am Dienstagmittag zunächst offen gelassen, ob bereits russische Soldaten in die beiden Separatisten-Gebiete in der Ost-Ukraine eingerückt sind. Er habe darüber keine Informationen, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des Präsidialamtes, vor der Presse. Am Abend verkündete Putin, Truppen nach Donbass schicken zu wollen. Welche Aufgaben sie dort übernehmen sollen, hänge von der Situation vor Ort ab, so Putin. Staatsnahe Medien berichteten am späten Dienstag, dass bereits russische Truppen im Donbass seien.