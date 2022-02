Russlands Invasion in der Ukraine Das Putin-Kalkül

Der Fall, der in vielen Analysen als unwahrscheinlich gewertet wurde, ist eingetreten. Russische Truppen haben den Boden der Ukraine betreten und rücken auf die Hauptstadt Kiew zu, die Luftwaffe fliegt Einsätze. Dabei stimmt durchaus, was Expertinnen und Experten vielfach erklärten: Die Kosten für eine Ukraine-Invasion sind außerordentlich hoch. Harte Sanktionen werden folgen, Kriegsführung und die wahrscheinlich anschließende Besatzung sind teuer. Warum also macht Putin trotzdem weiter? So könnte die Kosten-Nutzen-Bilanz des Kremls aussehen: