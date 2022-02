Russlands Invasion in die Ukraine „Die Eskalation Russlands hat die diplomatischen Türen zugeschlagen“

Es ist nicht das erste Mal, dass Russland über die Anerkennung von Separatistengebieten ein Nachbarland destabilisieren will. Bereits 2008 ist der Kreml in Georgien ähnlich vorgegangen. Ist die Situation mit der in der Ukraine vergleichbar?

Es ist ein ähnliches Muster: Russland erkennt die Unabhängigkeit von abtrünnigen Provinzen an und stationiert dann dort Truppen. In Georgien hat der Kreml so ein Mittel zur Einflussnahme geschaffen. Was wir jedoch jetzt an der Grenze der Ukraine sehen, ist eine militärische Konzentration, die alles übersteigt, was es in den vergangenen Jahrzehnten in Europa gegeben hat. Damit stellt sich die Frage, ob diese Truppen nur da sind, um die Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepubliken zu sichern oder um eine weitergehende militärische Eskalation gegenüber der Ukraine vorzubereiten. Das ist eine Konstellation, die wir in Georgien 2008 nicht gesehen haben.