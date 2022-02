Russlands Invasion Ukraine verhängt den Ausnahmezustand

Japan: Am Mittwochmorgen (Ortszeit) verhängte auch Japan erste Strafmaßnahmen gegen Russland wegen der Eskalation in der Ukraine-Krise. Das Sanktionspaket umfasse das Verbot der Emission russischer Anleihen in Japan und das Einfrieren der Vermögenswerte bestimmter russischer Personen, sagte Ministerpräsident Fumio Kishida. Die Regierung in Tokio werde weitere Schritte in Erwägung ziehen, sollte sich die Lage in der Ukraine verschlechtern. Kishida forderte den Kreml auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.



China: Die chinesische Regierung hat nach eigener Darstellung Sanktionen noch nie für den besten Weg zur Lösung von Problemen gehalten. Das sagt ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch in Peking auf die Frage, ob China sich den Sanktionen westlicher Länder anschließen werde. China hoffe, die relevanten Parteien versuchten, die Probleme durch Dialog beizulegen, ruhig zu bleiben und sich in Zurückhaltung zu üben.



