Russlands Invasion Vorwürfe, Sanktionen, Beschuss: So ist die Lage in der Ukraine-Krise

Bereits in der Nacht zu Dienstag sollen russische Soldaten in die von Moskau anerkannten Republiken Luhansk und Donezk einmarschiert sein. In den Außenbezirken der Stadt Donezk rollten am frühen Dienstagmorgen Militärfahrzeuge durch die Straßen. Darunter waren auch mehrere nicht gekennzeichnete Panzer, wie ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur berichtete.



Das russische Präsidialamt hatte am Dienstagmittag zunächst offen gelassen, ob bereits russische Soldaten in die beiden Separatisten-Gebiete in der Ost-Ukraine eingerückt sind. Er habe darüber keine Informationen, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des Präsidialamtes, vor der Presse. Am Abend verkündete Putin, Truppen nach Donbass schicken zu wollen. Welche Aufgaben sie dort übernehmen sollen, hänge von der Situation vor Ort ab, so Putin. Staatsnahe Medien berichteten am späten Dienstag, dass bereits russische Truppen im Donbass seien.



Eine Errichtung russischer Militärstützpunkte in der Ost-Ukraine ist nach Angaben des Außenministeriums in Moskau derzeit nicht in der Diskussion. Russland könnte aber diese Schritte unternehmen, sollten sie notwendig sein, meldete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Ministerium.



Lesen Sie auch: Russlands Eindringen in die Ostukraine könnte ein erster Schritt zu einer noch weiter gehenden Invasion sein, sagt Russlandexpertin Liana Fix im Interview. Worauf es jetzt ankommt.