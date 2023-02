Russlands Kriegswirtschaft „Der Wohlstand der Russen ist deutlich stärker gesunken als das BIP-Minus suggeriert“

WirtschaftsWoche: Herr Grieveson, in welchem Zustand befindet sich die russische Wirtschaft ein Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine?

Richard Grieveson: Auf den ersten Blick ist die ökonomische Lage besser als erwartet. Nach Kriegsbeginn hatten wir einen Einbruch der Wirtschaftsleistung von acht Prozent erwartet, manche Ökonomen hielten sogar einen Absturz um 15 Prozent für denkbar. Am Ende dürfte das Minus 2022 bei rund drei Prozent gelegen haben. Allerdings sind rein quantitative Wachstumszahlen in Kriegszeiten mit Vorsicht zu genießen.