Russlands Wirtschaft „Wer nicht die richtigen Verbindungen hat, kann nichts erreichen“

Gibt es angesichts dieser Abhängigkeit Bestrebungen, die Wirtschaft zu diversifizieren?



Es wird zumindest versucht. Das Hightech-Village Skolkovo vor den Toren Moskaus ist dafür ein gutes Beispiel. Das Problem ist, dass solche Wirtschaftszweige in repressiven politischen Systemen kaum funktionieren. Im Silicon Valley, in Singapur oder in Israel haben Gründer ganz andere Möglichkeiten und damit ein völlig anderes Innovationsklima als in Russland. Dabei mangelt es auch dort nicht an intelligenten, talentierten und motivierten Leuten.



Welche Rolle spielt die massive wirtschaftliche Ungleichheit in Russland für diese Entwicklung?



Die Vermögen sind in der Tat sehr ungleich verteilt. Wirtschaftlicher Erfolg ist ohne politischen Einfluss nicht möglich. Wer an der richtigen Stelle sitzt, hat hervorragende Gelegenheiten, zu stehlen. Das wird in der Bevölkerung sehr genau wahrgenommen und abgelehnt, aber in der nationalen Psychologie ist auch verankert, dass stielt, wer stehlen kann. Das gilt insbesondere für Regierungsbeamte. Auch wenn ein Staatsdiener sich vollkommen anständig verhält, wird er immer mit Misstrauen zu kämpfen haben. Man erwartet geradezu von ihm, ein Gauner zu sein. So entsteht eine gewisse Toleranz für Verbrechen in der Gesellschaft, die fast noch schädlicher ist, als die wirtschaftliche Ungleichheit.