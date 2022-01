Ryanair-Maschine USA verklagen vier belarussische Beamte wegen Flugzeugentführung

Das US-Justizministerium hat vier belarussische Regierungsbeamte wegen der Entführung eines Ryanair-Fluzeugs im vergangenen Mai angeklagt. Wie US-Staatsanwälte am Donnerstag (Ortszeit) sagten, hätten die Beamten unter dem Vorwand einer falschen Bombendrohung am 23. Mai 2021 den Ryanair-Flug 4978 von Griechenland nach Litauen mit einem Kampfjet nach Minsk umgeleitet, um dort den regierungskritischen Journalisten Roman Protassewitsch und seine Freundin festzunehmen. Die übrigen Passagiere – darunter vier US-Bürger – seien später in einem Terminal festgehalten worden. Eine Bombe habe man nie gefunden, so die Staatsanwaltschaft.