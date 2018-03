Säureangriffe: 400 Attacken in sechs Monaten – Richter in Großbritannien wollen Säure ächten

In England und Wales wurden in den letzten sechs Monaten mehr als 400 Angriffe mit säurehaltigen Substanzen registriert. In Deutschland hingegen handelt es sich bei solchen Straftaten eher um Einzelfälle. Hierzulande wird ein Säureanschlag meistens als Körperverletzung geahndet, was eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren oder eine Geldstrafe nach sich zieht.