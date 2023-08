Sahelzone: Ecowas setzt im Niger auf Diplomatie – Junta stellt Regierung vor

Ungeachtet einer harten Haltung der neuen Militärjunta im Niger setzt die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas vorrangig auf eine politische Lösung der Krise in dem Land. Es sei wichtig, der Diplomatie Priorität zu verleihen, sagte der nigerianische Präsident und Ecowas-Vorsitzende Bola Tinubu am Donnerstag zum Auftakt des Niger-Krisengipfels in Abuja. Bislang haben die 15 Ecowas-Staaten aber auch nicht ausgeschlossen, die verfassungsgemäße Ordnung im Niger mit einem Militäreinsatz wiederherzustellen.