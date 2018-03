Said Raad al-Hussein: UN-Menschenrechtschef rechtfertigt Kritik an Orban als Rassisten

Genf

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte hat seine Bezeichnung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban als Rassisten verteidigt. „Es ist Zeit, um sich gegen das Mobbing von Herrn Orban und seinen Konsorten zu wehren“, sagte Said Raad al-Hussein am Dienstag in Genf. Er werde dem Wunsch Ungarns, sofort zurückzutreten, nicht nachkommen. „Ich stehe zu jedem einzelnen meiner Worte.“