Saleh Muslim: Türkei fordert von Deutschland Auslieferung von Kurden-Politiker

Vergangene Woche wurde der Politiker, der vormals Vorsitzender der Partei der Demokratischen Union (PYD) war, auf Geheiß der Türkei in Prag festgenommen. Ein tschechisches Gericht ordnete später jedoch seine Freilassung an, was die Türkei scharf kritisierte. Ein Regierungssprecher sagte in Ankara, der Gerichtsentscheid sei politisch motiviert und eine „klare Unterstützung von Terror”.