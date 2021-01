Sanktionen: Alibaba und Tencent droht schwarze Liste der USA

Eine Auflistung auf der schwarzen Liste, die bisher 35 chinesische Unternehmen – darunter den Chipkonzern SMIC und die Ölfirma CNOOC – enthält, kann weitreichende Folgen haben. So werden die Betroffenen aus Indizes entfernt. Erst kürzlich sorgte der New Yorker Börsenbetreiber NYSE mit seinem Hin und Her beim Ausschluss von drei chinesischen Telekomkonzernen vom Aktienhandel für Verwirrung.