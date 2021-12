Sanktionen: EU droht Russland im Ukraine-Konflikt mit beispiellosen Maßnahmen

Parallel unterstrich Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin an Russland gerichtet, dass jegliche Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine „einen hohen Preis“ haben werde. Und Italiens Ministerpräsident Mario Draghi forderte in Rom, dass die EU auf ihrem Gipfel in Brüssel am Donnerstag einstimmig ihre „Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine erneuern“ müsse.