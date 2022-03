Sanktionen gegen Oligarchen Abramowitsch darf seine Villa nicht mal mehr putzen lassen

Der Milliardär gilt als scheu und zurückhaltend. Auf die Frage, wo sein Zuhause sei, antwortete er 2006 der Zeitung „The Observer“: „Ich lebe in einem Flugzeug.“ Falls er nicht in Moskau leben könne, wäre London seine erste Wahl, danach käme New York. „In Moskau fühle ich mich am wohlsten“, fügte er hinzu.



Lesen Sie auch: Nach dem Ende der Sowjetunion tauchten in London Russen mit Koffern voller Geld auf. Satellitenaufnahmen zeigen, wie luxuriös sie bislang residierten.



Seine Investitionen aber haben das Klischee des Oligarchen geprägt. Seine Superyachten „Eclipse“ und „Solaris“ setzen selbst für Superreiche Maßstäbe und wurden angeblich teils verlängert, um andere Boote zu übertreffen. Sein Anwesen an der Côte d’Azur zählt zu den teuersten Ferienhäusern Europas. Und als seine Freundin im Jahr 2008 die Eröffnung einer Kunstgalerie in Moskau plante, ersteigerte er zwei Gemälde von Francis Bacon und Lucia Freud für den damaligen Rekordpreis von zusammen 120 Millionen US-Dollar.