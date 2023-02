Sanktionen gegen Rosatom Kein Brennstoff für Russlands Krieg in der Ukraine!

Der Erlanger Konzern arbeitet mit der französischen Framatome zusammen. Frankreichs Nuklear-Industrie kauft darüber hinaus Brennmaterial bei Rosatom. Offiziell betont man in Paris gern die Bedeutungslosigkeit von russischen Rohuran-Lieferungen. Bedeutender ist der Austausch von abgebrannten Brennstäben aus französischen Kernkraftwerken nach Russland gegen die Rückerstattung angereicherten Urans. Im vergangenen August landete erneut eine Lieferung aus Sant Petersburg in Dunkerque. Und wer meint, Atomkraftwerke hätten auch in Deutschland wieder eine Zukunft, weil Uran ja auch Kasachstan oder Usbekistan bezogen werden könne, der möge einen Blick auf die Verflechtungen von Rosatom in diese Länder werfen - und auf die Transportwege. An Russland und seinen Kriegstreibern führt kaum ein Weg vorbei. Deshalb müssen diese Wege gesperrt werden.



