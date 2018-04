Sanktionen gegen russische Oligarchen: Trump greift Putins direktes Umfeld an – und trifft so auch deutsche Firmen

Der ebenfalls von den Sanktionen betroffene Andrej Kostin, dessen Staatsbank VTB schon länger auf der Strafliste stand, spricht bereits von einem „Wirtschaftskrieg“ gegen Russland. Klar wird dies auch durch das Setzen von Alexej Miller, dem CEO des weltgrößten Gaskonzerns Gazprom, auf die US-Sanktionsliste. Miller, gesundheitlich laut russischen Geschäftskreisen und Diplomaten schwer angeschlagen, ist seit Putins Amtszeit als Vize-Bürgermeister von St.Petersburg ein enger Vertrauter des heutigen Kremlherrn.

Gazprom ist zusammen mit dem Staatsölkonzern Rosneft der wichtigste Devisenbringer Russlands. Rosneft-CEO Igor Setschin wurde bereits zuvor mit einem Reisebann in die USA belegt. Zusammen mit Rosneft-Aufsichtsratschef Gerhard Schröder war Setschin erst im Januar in Schwedt, wo der Kremlkonzern ebenso wie in Bochum und Ingolstadt die Mehrheit an den örtlichen Raffinerien besitzt und 600 Millionen Euro in Deutschland investieren will.