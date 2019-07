Sanktionen: Japan schränkt Exporte nach Südkorea ein

TokioJapan hat Beschränkungen für Ausfuhren nach Südkorea verhängt. Hintergrund sei eine Verschlechterung der „Beziehungen von internationalem Vertrauen“ zum asiatischen Nachbarn, hieß es in Tokio über die am Montag in Kraft getretenen Sanktionen. Südkorea kündigte eine Beschwerde vor der Welthandelsorganisation an.