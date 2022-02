Sanktionen: S&P stuft Russlands Kreditwürdigkeit auf Schrottniveau – Moody's droht

Es kann Monate dauern, bis eine Herabstufung auf eine derartige Drohung folgt, in diesem Fall dürfte eine Reaktion aber schneller erfolgen. Moody's will in seiner Entscheidung das Ausmaß des Konflikts mit einbeziehen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben zahlreiche westliche Staaten Sanktionen gegen einige der größten russischen Banken, Teile der Wirtschaft und Regierungsmitglieder verhängt, darunter auch gegen Präsident Wladimir Putin.