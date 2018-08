Sanktionen und Strafzölle: Russland unterstützt Türkei im Streit mit USA

In einer Mitteilung des russischen Außenministeriums hatte es zuvor geheißen, die beiden Minister wollten vor allem einen Syriengipfel in Ankara am 7. September vorbereiten. An dem vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan angeregten Gipfel sollen Deutschland, Frankreich, die Türkei und Russland teilnehmen.