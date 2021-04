Sanktionen: USA verbieten Exporte an chinesische Supercomputer-Firmen

Die Maßnahme deutet darauf hin, dass US-Präsident Joe Biden an der harten Linie seines Vorgängers Donald Trump gegenüber chinesischen Technologiebranchen festhält, die in Washington als mögliche Bedrohung betrachtet werden. In China entwickelte Supercomputer haben Rekordgeschwindigkeiten erreicht, beinhalten aber Prozessoren und andere Bauteile von US-Unternehmen. In der Waffenentwicklung können sie für die Simulation von Atombomben-Detonationen und der Aerodynamik von Hochgeschwindigkeits- oder Tarnkappen-Flugzeugen und Raketen eingesetzt werden.