Sanktionen USA zahlen Millionen für die Oligarchen-Jagd – Deutschland verzettelt sich im Taskforce-Chaos

von Sonja Álvarez und Silke Wettach 26. März 2022

Vertaut: Spanien hat im Zusammenhang mit den EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen erstmals zwei Luxus-Yachten festgesetzt. Betroffen sind die Schiffe „Valerie“ (Bild) im Hafen von Barcelona und die „Lady Anastasia“ in Port Adriano auf der Urlaubsinsel Mallorca. Bild: Bild: dpa

Bis zu fünf Millionen Dollar gibt es in den USA für Tipps über gestohlene Vermögenswerte. Während die Strategie in Brüssel auf Gefallen stößt, mangelt es in Deutschland an einer schlagkräftigen Sanktions-Taskforce.