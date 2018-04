Sanktionen wegen Atomprogramm: China verbietet Export von elektronischen Geräten nach Nordkorea

PekingChina hat Handelskontrollen für Exporte nach Nordkorea verschärft. Die Volksrepublik kündigte am späten Sonntagabend Ausfuhrverbote für elektronische Güter und andere Waren an, die nicht nur bei Produkten für einfache Konsumenten, sondern auch in der Waffenherstellung verwendet werden können. Das Verbot erfolgte im Zuge von UN-Sanktionen gegen Pjöngjang, die Staatschef Kim Jong Un zur Aufgabe seines Atom- und Raketenprogramms bringen sollen.