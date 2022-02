Sanktionen Wie die Ukraine-Krise China in die Bredouille bringt

Während Russland nach den Gesprächen in Peking mitteilen ließ, dass beide Staaten ein Ende der Nato-Osterweiterung forderten, war davon in den chinesischen Abendnachrichten zumindest am Tag der Olympia-Eröffnung nichts zu hören. Stattdessen wurde dort berichtet, dass Putin an der Seite anderer Staats- und Regierungschefs den Chinesen erfolgreiche Winterspiele gewünscht habe. Seht her, ihr seid gar nicht so wichtig, lautete Pekings Botschaft an die USA und andere westliche Staaten, die zu einem diplomatischen Boykott der Spiele aufgerufen hatten. Peking hätte es sehr verärgert, wenn Russland den Einmarsch in der Ukraine bereits während der Winterspiele vollzogen hätte. Putin dürfte das klar gewesen sein. Oder war es nur ein Zufall, dass er seine „Friedenstruppen“ am Tag nach der Abschlusszeremonie im Pekinger Olympiastadion in den Donbass schickte?