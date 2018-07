Sanktionspolitik: Iran nennt Trumps Drohungen „Geheul“ – Schlagabtausch mit den USA geht in die nächste Runde

Zuvor hatte Trump via Twitter den Ton gegenüber der Islamischen Republik deutlich verschärft. „Drohen Sie den USA nie, nie wieder oder Sie werden Konsequenzen erleiden, wie sie im Laufe der Geschichte nur wenige jemals zuvor erlitten haben“, hatte Trump in einem an Irans Präsidenten Hassan Ruhani gerichteten Twitter-Eintrag geschrieben.