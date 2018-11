Saudi-Arabien Beratungsagentur WMP beendet nach Khashoggi-Mord Saudi-Arabien-Mandat

Inacker wies in dem Interview Vorwürfe zurück, die Arbeit habe dazu gedient, die öffentliche Meinung in Deutschland im Sinne des Königshauses zu manipulieren. Die Agentur sei in einer Vermittlerrolle und viele Journalisten hätten dies für Kontakte zu Regierungsstellen in Riad und in die saudische Zivilgesellschaft genutzt, sagte Inacker der Deutschen Presse-Agentur.