Saudi-Arabien Scharfe Kritik an Trumps Kuschelkurs mit Saudis im Fall Khashoggi

Kritik kam auch vom Verleger der „Washington Post“, für die Khashoggi schrieb. Trump stelle persönliche Beziehungen und wirtschaftliche Interessen über amerikanische Werte der Achtung vor Menschenrechten, rügte Fred Ryan via Twitter. Dem Präsidenten gehe es darum, mit dem Kronprinzen „business as usual zu machen“ – also zur normalen Tagesordnung überzugehen. Sollte Trump aber Anlass zu Zweifel an Geheimdiensterkenntnissen über eine Anordnung von Khashoggis Tötung durch bin Salman sehen, müsse er die Beweise unverzüglich publik machen, forderte der Verleger