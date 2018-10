Saudi-Arabien USA fordern transparente Ermittlung im Fall Khashoggi

Manama, PragNach dem Mord am regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi verlangen die USA von Saudi-Arabien transparente Ermittlungen zu den Todesumständen. US-Verteidigungsminister Jim Mattis sagte am Sonntag in Prag, sein saudiarabischer Kollege Adel al-Dschubeir habe ihm zugesichert, ohne Einschränkungen zusammenzuarbeiten. Eine Auslieferung der Tatverdächtigen an die Türkei lehnte das Herrscherhaus in Riad indes ab.