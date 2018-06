Saudi-Arabien Wie saudische Autofahrerinnen die Wirtschaft ankurbeln

70 Prozent der arbeitenden Bevölkerung sind im öffentlichen Sektor tätig, doch diese Jobs allein können nicht mit der Zahl der Saudis mithalten, die auf den Arbeitsmarkt drängen. Offiziellen Angaben zufolge verdienen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst im Schnitt etwa 10.600 Riyal (rund 2400 Euro) im Monat. Das reicht längst nicht, um in großen Städten wie Riad die Ausgaben eines Alleinverdiener-Haushalts abzudecken. Die Arbeitslosigkeit liegt bei fast 13 Prozent. Die überwiegende Mehrheit der Jobsuchenden in Saudi-Arabien sind Frauen, rund 34 Prozent der Arbeitslosen sind zwischen 25 und 29 Jahre alt. Mit dem Wegfall des Fahrverbots werden nach und nach mehr Frauen arbeiten und so die Wirtschaft ankurbeln, so die Erwartung.