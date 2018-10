„Schamlose Lügen“ Obama attackiert Trump verbal

„Alles, was ich sage, könnt ihr nachschlagen“, sagte Obama. Republikaner sagten hingegen die Unwahrheit, wenn sie versprächen, Bürger mit Vorerkrankungen zu schützen, zugleich aber die in seiner Amtszeit eingeführte verpflichtende Gesundheitsversorgung abschaffen wollten. „In unserem öffentlichen Leben haben wir noch nie Politiker erlebt, die so unverfroren, wiederholt, unverblümt, schamlos lügen. Einfach Dinge erfinden“, kritisierte Obama. Oben nennen sie unten, schwarz nennen sie weiß.“

Beobachter sprachen von einer der bisher schärfsten und direktesten Abrechnungen Obamas mit Trumps Präsidentschaft. Zwar nannte er seinen Nachfolger in seiner Rede nie beim Namen, sagte mit Blick auf die Zwischenwahlen am 6. November aber: „Der Charakter eures Landes steht zur Wahl.“