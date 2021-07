Scheidung: Melinda Gates bekommt Option auf Ausstieg aus der Gates-Stiftung

Zunächst teilte die Stiftung allerdings mit, dass beide neues Kapital in Höhe von insgesamt 15 Milliarden Dollar in ihre Stiftung einbringen wollen. Damit wachsen die Mittel der Stiftung weiter an – schon heute ist sie mit mehr als 50 Milliarden Dollar Vermögen die größte private Stiftung der Welt.