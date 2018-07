Schlappe für Trump: US-Richterin lehnt gemeinsame Inhaftierung von Migrantenfamilien ab

Los AngelesDie Regierung von US-Präsident Donald Trump hat im Streit um den Umgang mit illegal eingereisten Migrantenfamilien eine juristische Schlappe erlitten. Eine Bundesrichterin in Los Angeles wies einen Antrag von Anwälten des Justizministeriums ab, an der Südgrenze getrennte Kinder gemeinsam mit ihren Eltern zu inhaftieren. Das Gesuch sei ein „zynischer“ Versuch, einen seit langem bestehenden gerichtlichen Vergleich rückgängig zu machen, teilte Richterin Dolly Gee am Montag (Ortszeit) mit.