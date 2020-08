Schlechte Bilanz und nun die Briefwahl-Debatte Die US-Post steckt in ihrer schwersten Krise

Die Geste wird die US-Post nicht retten. Nicht nur deshalb, weil es sogenannte Forever Stamps sind, die das Zustellen eines Briefes in den USA für ewige Zeiten garantieren. Selbst wenn die Preise hochgehen, was in den vergangenen 15 Jahren bis auf eine Ausnahme immer der Fall war. Die „Ewige Briefmarke“ wurde in den USA im April 2007 eingeführt. Damals kostete sie 41 Cent, mittlerweile beträgt ihr Preis 55 Cent. Die US-Post hat also nur Zeit gekauft. Und die braucht sie momentan auch.



Die US-Post war schon immer Spielball der Politik. Doch diesmal steckt sie in einer ihrer schwersten Krisen, seit Benjamin Franklin im Jahr 1775 zum ersten Postminister ernannt wurde. „Seit 2007 hat die Post mindestens 78 Milliarden Dollar verloren“, hat David Ditch, Analyst der Heritage Foundation errechnet.



Die Lage ist so schlimm, dass die Behörde schon im nächsten Frühsommer nicht mehr genügend Barmittel hätte und vom Staat gerettet werden oder aber Pensionsverpflichtungen auf die lange Bank schieben müsste. Bankrott gehen kann die US-Post nicht, zumal sie Teil der öffentlichen Infrastruktur ist. Zudem ist sie mit 600.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber der USA. Eine Finanzspritze in Höhe von 25 Milliarden Dollar hat US-Präsident Trump vorerst blockiert, um damit die Demokraten beim Gerangel um weitere Coronahilfen unter Druck zu setzen.