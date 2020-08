Schlechte Bilanz und nun die Briefwahl-Debatte Die US-Post steckt in ihrer schwersten Krise

Covid-19 hat die Krise der US-Post noch verschärft, weil sich die Margen wegen zusätzlicher Arbeitskräfte und Schutzmaßnahmen vor dem Virus noch weiter verschlechtert haben. Im zweiten Quartal verlor die US-Post allein 2,2 Milliarden Dollar. Um Kosten zu sparen, hat der Postchef und Trump-Vertraute Louis DeJoy Überstunden verboten und die Auslieferungszeiten verlängert. Was nun die Zustellung der Briefwahlergebnisse verzögern könnte, wie die Kongress-Mehrheitsführerin Nancy Pelosi von den Demokraten befürchtet.



Egal, wie die kommende US-Wahl ausgeht. Die US-Politiker müssen die Probleme mit der US-Post anpacken. In den USA wird oft über den alten Kontinent – gemeint ist Europa – die Nase gerümpft.



Chris Edwards vom Cato-Institute rät, die Privatisierung der Deutschen Bundespost genau zu studieren. Seiner Meinung nach taugt sie als Vorbild für das US-amerikanische Staatsunternehmen. Das dürften etliche Postkunden in Deutschland zwar anders sehen, gerade was das Ausdünnen von Filialen angeht. Aber vom Ausland betrachtet, sieht manches eben besser aus.



