Schlusswort: Die echten Handelskriege werden längst um Daten geführt

Mit 87 Millionen Daten lässt sich womöglich eine Brexit-Abstimmung oder gar die US-Präsidentschaftswahl manipulieren. Darum geht es in einem Handelskrieg: das Verhalten derer zu beeinflussen, die nicht so wollen, wie man selbst will. Bei Zöllen auf Stahl und Fleisch findet das wenigstens sichtbar statt. Die neuen Handelskriege um Daten aber sind unsichtbar. Das macht sie gefährlich.