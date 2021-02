Schnellerer Weg zur Spritze Corona-Impfungen: In Brasilien wollen die Reichen die Ersten sein

Wurden sie dabei erwischt, wie etwa in der Türkei, in Marokko oder in Spanien, hatte das es nicht nur Kritik, sondern auch Ermittlungen und erzwungenen Rücktritte zur Folge. Auch in Brasilien gab es solche Fälle, doch unterscheidet sich das Land insofern, als dass die Umtriebe nicht nur im Verborgenen ablaufen. „Die Pandemie hat die Ungleichheit in Brasilien noch deutlicher zutage gebracht“, sagt Roberto DaMatta, emeritierter Anthropologie-Professor von der Universität von Notre Dame im US-Staat Indiana. „Das Virus unterscheidet nicht nach sozialer Klasse, doch beim Heilmittel könnte es so sein.“



„Brasiliens Reiche haben die Sklaverei seit Langem normalisiert. Jetzt nehmen sie hin, dass die Ärmeren und die Schwarzen an Covid-19 sterben und machen kaum Druck auf die Regierung, die den Impfstart sabotiert hat“, sagt DaMatta der Nachrichtenagentur AP. „Sich impfen zu lassen, hängt hier davon ab, wie gut man sich organisiert, also organisieren die Reichen.“