Scholz beim Jahrestreffen von Weltbank und IWF Haut das Geld endlich raus! Machen wir doch längst!

Scholz hat das seinen Gesprächspartnern natürlich nicht so direkt gesagt, aber er dürfte die immer gleiche Leier für unterkomplex und veraltet halten. In seinem Berliner Ministerium wurde bereits vor einiger Zeit die Vermutung geäußert, dass trotz der weltweiten digitalen Vernetzung so ein überholt anmutendes Kriterium wie räumliche Nähe offenbar immer noch eine große Rolle spielt. Soll heißen: Der IWF und Regierungen wie die der USA sind weit weg und bekommen offenbar nicht alles mit, was in Deutschland so alles passiert.