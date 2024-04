Scholz in China „Weder die USA noch die EU sind bereit für den Wettbewerb mit China“

Ganz davon zu schweigen, dass man sich in Europa nicht unbedingt einig ist im Umgang mit China.

Sowohl Republikaner als auch Demokraten in den USA nehmen einen harten Standpunkt gegenüber China ein. Die Chinapolitik ist hier also klar. In Europa hingegen gibt es die EU und die Mitgliedstaaten. Und in den 27 Mitgliedsstaaten gibt es Mehrparteiensysteme. Es wird für Europa also sehr viel schwieriger, zu reagieren. Die Gefahr für Europa besteht dann nicht nur darin, dass es mit den Problemen zu kämpfen hat, die von China ausgehen. Es ist eine Tatsache, dass andere große Märkte wie Japan und die Vereinigten Staaten in der Lage sein werden, sich irgendwie anzupassen. Was bedeutet, dass Europa zurückfällt.