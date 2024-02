Scholz in den USA „Die USA haben nicht mehr die Macht, die sie einmal hatten“

Wie sollte sich Europa also auf dieses Szenario vorbereiten?

Bauen Sie Partnerschaften auf, wo Sie können! Trump hin oder her: Die USA haben nicht mehr die Macht, die sie einmal hatten. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war ein einzigartiger Moment in der Geschichte der Menschheit. Das Ausmaß an Macht und Einfluss, das die USA hatten, war beispiellos und wird wahrscheinlich nie wieder erreicht werden. Wir müssen uns darauf vorbereiten, diese Neugewichtung anzunehmen und andere Partnerschaften und Bündnisse zu finden, die funktionieren werden. Im historischen Vergleich sind wir nach wie vor ein sehr wichtiger Akteur. Wir sind so mächtig wie kein anderes Land je sein wird. Aber wir sind nicht mehr so mächtig wie die USA in den Fünfziger-, Sechziger- und Neunziger-Jahren.



