Scholz in den USA „Ich möchte die Antwort auf diese Frage lieber nicht herausfinden“

Warum hat der ehemalige Präsident aus Ihrer Sicht ein Interesse daran, die Ukraine scheitern zu sehen?

Ich bin kein ausgebildeter Psychiater, das schränkt mich ein wenig ein. Aber seien wir doch mal großzügig in dieser Frage. Nehmen wir an, sein Argument ist, dass sich die USA als Weltpolizist zurückziehen sollten. Das ist keine verrückte Position. Es ist eine legitime Frage, ob die USA wirklich so viel Geld ausgeben sollten, um zu versuchen, Dinge zu kontrollieren, die sie vielleicht gar nicht kontrollieren können. Der Gedanke ist, dass es uns nichts angeht, was Russland in der Ukraine tut oder nicht tut. Warum sollten wir also zig Milliarden Dollar ausgeben, um das weiter voranzutreiben, wenn wir hier zu Hause Prioritäten haben? Das wäre das Argument. Aber ich glaube nicht, dass das alles ist, was hier vor sich geht.