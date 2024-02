Scholz in den USA „Die USA haben nicht mehr die Macht, die sie einmal hatten“

Welche Rolle würden Sie für Europa sehen, um so etwas zu ermöglichen?

Ich denke, Europa muss die Bedrohung durch den Iran besser verstehen. Und das war schon immer ein Problem und eine Herausforderung. Europa wollte schon immer mit dem Iran ins Geschäft kommen. Das ist auch gut so. Ich denke, dass es hilfreich wäre, wenn Europa bessere Beziehungen zum Iran hätte, wenn es diese Beziehungen nutzen würde, um zu sagen: Wir lieben die Islamische Republik nicht, aber es ist euer Land. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, aber ihr müsst aufhören, euch in all diesen anderen Ländern einzumischen. Ich denke also, dass Europa möglicherweise ein positiver Akteur sein könnte, um den Iran von seinen extremsten Positionen abzubringen. Es ist eine Sache, Israel den Tod zu wünschen. Es ist eine ganz andere Sache, so hart daran zu arbeiten, wie sie es tun.