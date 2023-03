Scholz in den USA Zeichen der Geschlossenheit

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Scholz technisch gesehen in dieser Frage nicht zuständig ist. Das Thema liegt bei der EU-Kommission. Seit Oktober tagt zudem eine europäisch-amerikanische Task Force, die nach gemeinsamen Lösungen suchen soll, die Irritationen in Brüssel auszuräumen. So richtig vorwärts scheint diese allerdings nicht zu kommen. Zwar scheint die Biden-Administration bereit zu sein, den Europäern in geringem Maße entgegenzukommen, doch große Veränderungen am IRA wird es nicht geben. Schließlich hat das Gesetz in seiner aktuellen Form den Kongress passiert und ist bereits seit 1. Januar in Kraft. Lediglich bei der Implementierung der Regeln gibt es für die Administration noch Möglichkeiten, an einigen Stellschrauben zu drehen. Die Zeit drängt. Im März will das Finanzministerium die entsprechenden Richtlinien veröffentlichen.