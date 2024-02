Scholz‘ USA-Besuch Ein Vorgeschmack auf eine Zukunft mit Trump

Man darf davon ausgehen, dass der Präsident dem Kanzler auch beim Thema Ukraine-Hilfen gerne unterstützen würde. Schließlich hat Biden bereits vor rund vier Monaten ein milliardenschweres Hilfspaket vorgelegt, dass die Regierung in Kiew in die Lage versetzen sollte, den russischen Invasoren dauerhaft etwas entgegenzusetzen. Doch das Geld steckt im Kongress fest. Die Republikaner blockieren die Freigabe – ein Vorgehen, das Biden scharf kritisierte. „Das Versäumnis des Kongresses der Vereinigten Staaten, die Ukraine nicht zu unterstützen, kommt einer kriminellen Unterlassung gleich“, schimpfte er zu Beginn des Treffens mit dem Kanzler im Oval Office. „Es ist ungeheuerlich.“ Auch Scholz hatte vor seinem Termin im Weißen Haus Druck gemacht. Deutschland habe „einen ganz entscheidenden Beitrag“ zur Verteidigung der Ukraine geleistet, so der Kanzler vor der mitreisenden Presse. „Jetzt muss das auch in ganz Europa erfolgen. Das Gleiche gilt auch hier, für die USA.“