Schulden, Klagen und Strafverfahren Das erwartet den Ex-Präsidenten Donald Trump jetzt

Als in den letzten Stunden des letzten vollen Tages der Trump Administration das Weiße Haus einen ganzen Stapel an Gnadenakten bekanntgab, fehlte ein Name, über den seit Jahren spekuliert worden war: Donald Trump. Immer wieder hatte der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika während seiner Amtszeit öffentlich mit der Idee gespielt, sich zum Ende seiner Amtszeit hin selbst zu begnadigen und damit vor Strafverfolgung zu schützen. Es wäre ein beispielloser Schritt gewesen – und ein rechtlich höchst fragwürdiger. Bis zuletzt soll Trump sich die Option dennoch offengelassen haben. Erst am Dienstag, auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft, habe er sich die Idee ausreden lassen, berichtet die „New York Times“. Berater konnten ihn demnach davon überzeugen, dass ein solcher Schritt ihm gefährlich werden und nur schaden könne.