Schulden Neue Griechenland-Hilfen: Euro-Gruppe bewilligt 748 Millionen Euro

Die Euro-Gruppe hat Hilfen in Höhe von 748 Millionen Euro für Griechenland zur Erleichterung der Schuldenlast gebilligt. Die Regierung in Athen habe die Bedingungen dafür erfüllt, sagte Euro-Gruppen-Chef Mario Centeno am Donnerstagabend. Die griechische Reaktion auf die Coronakrise sei entschieden und angemessen gewesen, und die Reformpolitik dort werde fortgesetzt.