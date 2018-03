Schuldenerleichterungen: Die Pläne von Tsipras und Griechenlands Geldgebern kollidieren

Neue Auflagen würden Tsipras‘ Chancen auf eine Wiederwahl erheblich schmälern. Ohnehin steht der Premier in den jüngsten Meinungsumfragen schlecht da. Die konservative Nea Dimokratia liegt in den Befragungen rund zehn Prozentpunkte vor dem regierenden Linksbündnis Syriza. 72 Prozent der Befragten, so eine Erhebung des Instituts Metron Analysis, bewerten die Leistung der Regierung negativ, nur 19 Prozent äußern sich zufrieden.