Schuldenobergrenze Der Schuldendeckel ist zurück auf Amerikas politischer Bühne – und eigentlich ist er reine Routine

In den 1990er-Jahren war die Erinnerung an den Schock vergessen. In Washington hatte sich verändert. Im Weißen Haus regierte das erste Mal seit 1981 mit Bill Clinton wieder ein Demokrat. Und im Repräsentantenhaus eroberten die Republikaner bei den Zwischenwahlen von 1994 zum ersten Mal seit 1955 wieder die Mehrheit. Seitdem ist die Schuldengrenze für die Konservativen ein Hebel, um Präsidenten der anderen Partei unter Druck zu setzen. 1995 unternahm die neue Mehrheit dazu ihren ersten Anlauf.